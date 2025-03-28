Ситуация обостряется: в Запорожской области россияне пытаются продвинуться как можно дальше

Российская оккупационная армия пытается продвинуться в Запорожской области. Враг также не оставляет планов выйти на административные границы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Какая сейчас ситуация на Запорожье

Владислав Волошин объяснил, что Запорожская область входит в сферу геополитических интересов России и оккупанты этого никогда не скрывали. Поэтому российские войска стремятся укрепить свои позиции в регионе перед возможными переговорами о перемирии или прекращении огня.

Россияне хотят получить как можно больше форы, как можно дальше продвинуться в Запорожской области, если смогут, даже выйти на административные границы области,

– сказал Волошин.

По его словам, это стало одной из причин определенного обострения ситуации на юге Украины, и в частности на запорожских направлениях.

Сейчас российские войска накопили силы для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты.

Тактика применения этих малых групп приносит определенный результат России на других направлениях, поэтому они и будут пытаться применить эту тактику ползучего наступления, штурмов малыми группами пехоты и на запорожских направлениях. Речь идет об Ореховском и Гуляйпольском направлениях. С начала весны количество таких штурмовых действий здесь значительно увеличилось,

– подытожил Владислав Волошин.

К слову, вечером 27 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики продолжают активно штурмовать позиции наших защитников по всей линии боевого соприкосновения. За сутки на фронте произошло 195 боевых столкновений.