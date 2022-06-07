Бой длился 14 часов: львовские десантники серьезно покрошили элитный полк России

Львовские десантники на Востоке Украины уничтожили около 50 военных так называемого элитного полка российской армии. Бой длился 14 часов, но наши защитники остановили наступление оккупантов.

Враг хотел перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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По его словам, десантники 80-й десантно-штурмовой бригады не позволили российским захватчикам развить наступление. Бой украинских военных с оккупантами длился около 14 часов .

Наши воины из гранатомета NLAW подожгли российскую десантную боевую машину.

Также ВСУ уничтожили около 50 военных 104-го так называемого "гвардейского" десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой псковской дивизии России.

И когда враг встретился в близком стрелковом бою с украинскими десантниками, он отступил, оставив в лесополосе тела своих погибших.

Глава Львовской ОВА пересказывает, что это был тяжелый бой, в котором наши бойцы проявили свое мужество и преданность.

Украинские защитники, несмотря на ранения, мужественно отражали наступление российской армии.

Старший лейтенант Александр Чавдар и старший солдат Олег Дубич получили осколочные ранения, но отказались от эвакуации в медучреждение и продолжали вести огонь, пока враг не отступил.

– рассказал Козицкий.

Интересно, что в тот день на этом драке 80-й бригады не остановились. Артиллерийские подразделения этой же бригады нанесли массированный артиллерийский удар, в результате которого прорядили ряды оккупантов и их техники.

Смотрите видео, как львовские десантники уничтожают оккупантов:



Ситуация на Донбассе на 7 июня

На Донецком направлении , кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях. На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска. Враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери.

противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска. Враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери. На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты. На Славянском направлении противник сосредоточивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.

противник сосредоточивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Враг обстреливает позиции наших войск в районах населённых пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением беспилотника.

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