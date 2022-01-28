"Бой в городе": бойцы ВСУ отрабатывали уличные бои с британскими NLAW – мощные фото

Бойцы Вооруженных сил Украины научились уничтожать с ПТРК NLAW бронетехнику врага во время уличных сражений. Эти противотанковые ракетные комплексы, напомним, направила нам Великобритания.

Как отметили в Defense Express, для подготовки умелого оператора NLAW требуется не больше недели. В ВСУ же сообщили, что бойцы пока учились три дня (с 25 января), но уже готовы к экзамену.

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В ВСУ отработали уничтожение бронетехники из британских NLAW

Военнослужащие Вооруженных сил Украины с 25 января проходили интенсивную подготовку к применению противотанковых ракетных комплексов NLAW. Сначала изучали теорию, затем перешли к практике.

Практические занятия состоялись 27 января на тренировочном комплексе "Бой в городе" Яворивского полигона (184 учебного центра Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного).



Оператор NLAW стреляет по бронетехнике условного врага / Фото ВСУ



Операторы NLAW собрались занять здание / Фото ВСУ



Его используют как прикрытие для стрельбы по противнику / Фото ВСУ



Бронетехника условного противника, которую должны были уничтожить операторы NLAW / Фото ВСУ

Наши вооруженные силы готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Полный текст сообщения от Сухопутных войск ВСУ в фейсбуке:

В 184 учебном центре идет интенсивная подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины по применению ПТРК NLAW.

За три дня интенсивной военной подготовки под руководством опытных инструкторов тренировочной миссии ВС Великобритании Operation Orbital ("Операция Орбитал"), которая продолжается в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, наши воины освоили теоретические.

На учебно-тренировочном комплексе "Бой в городе" они учатся практическим действиям при поражении противника из NLAW.