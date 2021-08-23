Бой медузами: в Кирилловке туристы устроили жестокое развлечение
23 августа 2021 , 11:16Читати новину українською
Источник:инстаграм info_kirillovka
Курортная Кирилловка почти весь летний сезон страдает от нашествия медуз. Туристы, очевидно, попытались изменить собственное отношение к проблеме.
Двое парней, стоя по пояс в Азовском море, устроили "бой". Они бросали друг в друга медуз.
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Очевидцы сняли такое "развлечение" на видео и опубликовали в соцсетях. На ролике слышно, что мужчины громко смеются. Другие отдыхающие с берега восклицают: "Ого".
Комментируют видео пользователи социальных сетей.
- "Это очень опасное развлечение. Слизь медузы может попасть в глаза!"
- "Впервые видят медуз? Как дети..."
- "Наши не пропадут!"
Мужчины в Кирилловке устроили бой медузами: смотрите видео info_kirillovka
Азовское море страдает от нашествия медуз: главное
- Нашествие медуз в 2021 году зафиксировали в июле на пляжах Бердянска.
- Впоследствии нашествие животных накрыло берега Кирилловки и Лазурного. Коса Пересыпь была буквально усеяна ими.
- В Кирилловке несколько баз установили рыбацкие сетки. Это позволило очистить море от медуз.
- Однако уже 5 августа 2021 года количество животных на пляжах снова возросло до таких количеств, что туристы просто не могли купаться в море.