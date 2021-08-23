Бой медузами: в Кирилловке туристы устроили жестокое развлечение

Курортная Кирилловка почти весь летний сезон страдает от нашествия медуз. Туристы, очевидно, попытались изменить собственное отношение к проблеме.

Двое парней, стоя по пояс в Азовском море, устроили "бой". Они бросали друг в друга медуз.

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Очевидцы сняли такое "развлечение" на видео и опубликовали в соцсетях. На ролике слышно, что мужчины громко смеются. Другие отдыхающие с берега восклицают: "Ого".

Комментируют видео пользователи социальных сетей.

"Это очень опасное развлечение. Слизь медузы может попасть в глаза!"

"Впервые видят медуз? Как дети..."

"Наши не пропадут!"

Мужчины в Кирилловке устроили бой медузами: смотрите видео info_kirillovka

Азовское море страдает от нашествия медуз: главное