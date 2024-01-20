"Где ваш "Прорыв", россияне": у Зеленского показали поразительную работу Bradley
Источник:Андрей Ермак
Наши военные продолжают эффективно и эффектно наносить врагу потери. Так, сетью разлетелось видео, на котором БМП Braldey уничтожает новенький Т-90М "Прорыв", превращая его в "провал".
Глава Офиса Президента Андрей Ермак выложил в телеграме видео с работой Bradley и высмеял российских захватчиков. Он спросил их, где же их "Прорыв"?
Читайте также Сбитый самолет А-50, вероятно, участвовал в параде победы в Москве, – СМИ
Работа Bradley впечатляет
Как Bradley превращает в металлолом Т-90М "Прорыв": смотрите видео
И где ваш Т-90М "Прорыв", россияне? Сергей и Александр из 47 ОМБр точно знают, где. И их Bradley тоже знает,
– иронично написал Андрей Ермак.
В 47 ОМБр ранее написали, что все видели видео как БМП Bradley "разваливает" российский танк Т-90М "Прорыв". В то же время никто не видел, "как выглядят эти воины со стальными нервами и жаждой Победы".
Нас познакомили с экипажем БМП, которому удалось разложить российский танк. На фото слева Сергей, а справа – Александр. Они в гражданской жизни работали по разным направлениям. Один учительствовал, а другой занимался мототехникой. Сейчас они – мощная команда, "сила которой заключается в синергии".
Экипаж знаменитого Bradley / Фото 47 ОМБр
Что касается результативной работы Braldey, то ее наши военные выполнили в районе Степного, что на Авдеевском направлении. Как написали ранее в 47 ОМБр, "победила американская техника". Экипажу удалось вывести из строя российский танк, у которого начала непрерывно вертеться башня.
А наше знаменито рота ударных БПЛА добила машину с помощью FPV-дрона. Слава воинам 47-й отдельной механизированной бригады!
– написали в ОМБр.
Потери врага растут
- Обратим внимание на статистику, которой поделились утром 19 января в Генштабе ВСУ. В отчете говорится, что за сутки 18 января на тот свет отправили 920 бойцов так называемой "второй армии мира". А вот с самого начала полномасштабного вторжения "пакетизировали" 374 520 оккупантов.
- Также в металлолом превратили 6167 танков, 11 445 боевых бронированных машин, 8854 артиллерийских систем, 966 РСЗО, 654 средств ПВО.
- А еще враг не досчитается 331 самолета, 324 вертолетов, 6929 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1818 крылатых ракет, 23 судов, 1 подводной лодки, 11 831 автомобиля и автоцистерны и 1384 единиц спецтехники.