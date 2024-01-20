"Где ваш "Прорыв", россияне": у Зеленского показали поразительную работу Bradley

Наши военные продолжают эффективно и эффектно наносить врагу потери. Так, сетью разлетелось видео, на котором БМП Braldey уничтожает новенький Т-90М "Прорыв", превращая его в "провал".

Глава Офиса Президента Андрей Ермак выложил в телеграме видео с работой Bradley и высмеял российских захватчиков. Он спросил их, где же их "Прорыв"?

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Работа Bradley впечатляет

Как Bradley превращает в металлолом Т-90М "Прорыв": смотрите видео

И где ваш Т-90М "Прорыв", россияне? Сергей и Александр из 47 ОМБр точно знают, где. И их Bradley тоже знает,

– иронично написал Андрей Ермак.

В 47 ОМБр ранее написали, что все видели видео как БМП Bradley "разваливает" российский танк Т-90М "Прорыв". В то же время никто не видел, "как выглядят эти воины со стальными нервами и жаждой Победы".

Нас познакомили с экипажем БМП, которому удалось разложить российский танк. На фото слева Сергей, а справа – Александр. Они в гражданской жизни работали по разным направлениям. Один учительствовал, а другой занимался мототехникой. Сейчас они – мощная команда, "сила которой заключается в синергии".



Экипаж знаменитого Bradley / Фото 47 ОМБр

Что касается результативной работы Braldey, то ее наши военные выполнили в районе Степного, что на Авдеевском направлении. Как написали ранее в 47 ОМБр, "победила американская техника". Экипажу удалось вывести из строя российский танк, у которого начала непрерывно вертеться башня.

А наше знаменито рота ударных БПЛА добила машину с помощью FPV-дрона. Слава воинам 47-й отдельной механизированной бригады!

– написали в ОМБр.

Потери врага растут