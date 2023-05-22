Семь разведчиков разбили колонну техники врага и взяли в плен несколько десятков спецназовцев

Наши военные продолжают делать все для того, чтобы освободить родную землю от захватчиков. Так, бойцы 59-й ОМПБр не только разбили колонну техники россиян, но и пополнили обменный фонд.

Роликом с результативной работой поделился Роберт Бровди, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра". На нем можно увидеть, как бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ "принимают" россиян, которым чудом удалось не пополнить статистику потерь врага.

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Захватили позицию и взяли в плен оккупантов

Мадяр отметил, что успешно с задачей справились семь разведчиков 59-й ОМПБр. Они сумели захватить позицию не обычных российских захватчиков. Речь идет о 22 боевиках подразделения спецназначения "Шторм". Его создали в середине 2022 года после соответствующего приказа от Минобороны России.

В увлекательном видео нам показывают, как защитники превращают в металлолом технику врага. После этого украинские военные занимают позиции захватчиков. И через мгновение из блиндажа начинают по одному выходить спецназовцы. Им повезло, ведь они попали в плен, а не пополнили статистику.

Семь разведчиков взяли в плен 22 спецназовца: смотрите видео

Собственно, пройдемся по актуальным данным, которыми поделились в Генштабе ВСУ. По состоянию на 22 мая, удалось отправить на тот свет более 203 тысяч оккупантов.

За сутки ликвидировали 700 бойцов