Семь разведчиков разбили колонну техники врага и взяли в плен несколько десятков спецназовцев
Источник:телеграм-канал "Мадьяр"
Наши военные продолжают делать все для того, чтобы освободить родную землю от захватчиков. Так, бойцы 59-й ОМПБр не только разбили колонну техники россиян, но и пополнили обменный фонд.
Роликом с результативной работой поделился Роберт Бровди, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра". На нем можно увидеть, как бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ "принимают" россиян, которым чудом удалось не пополнить статистику потерь врага.
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Захватили позицию и взяли в плен оккупантов
Мадяр отметил, что успешно с задачей справились семь разведчиков 59-й ОМПБр. Они сумели захватить позицию не обычных российских захватчиков. Речь идет о 22 боевиках подразделения спецназначения "Шторм". Его создали в середине 2022 года после соответствующего приказа от Минобороны России.
В увлекательном видео нам показывают, как защитники превращают в металлолом технику врага. После этого украинские военные занимают позиции захватчиков. И через мгновение из блиндажа начинают по одному выходить спецназовцы. Им повезло, ведь они попали в плен, а не пополнили статистику.
Семь разведчиков взяли в плен 22 спецназовца: смотрите видео
Собственно, пройдемся по актуальным данным, которыми поделились в Генштабе ВСУ. По состоянию на 22 мая, удалось отправить на тот свет более 203 тысяч оккупантов.
За сутки ликвидировали 700 бойцов
- Данные Генштаба свидетельствуют, что с 24 февраля 2022 года наши защитники уничтожили 203 880 российских солдат. Только за минувшие сутки "ряды двухсотых" пополнили 720 оккупантов.
- Заметим, что реальная цифра может быть больше. Это связано с тем, что точно подсчитать потери врага в живой силе в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.
- Но это далеко не все. Теряет враг и технику. У россиян стало на 3 785 танков, 7 407 боевых бронированных машин, 3 278 артиллерийских систем, 565 РСЗО и 327 средств ПВО меньше.
- Кроме того, в так называемой "второй армии мира" не досчитаются 309 самолетов, 294 вертолетов, 2 830 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 011 крылатых ракет, 18 судов, 6 129 автомобилей и автоцистерн и 427 единиц специальной техники.