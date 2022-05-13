Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в очередной раз демонстрируют свою мощь и дают понять российским оккупантам, кто является хозяином на украинской земле. Да, нашим защитникам удалось разрушить вражескую переправу понтонами.

В качестве бонуса украинские артиллеристы-десантники уничтожили почти сотню российской техники и целую батальоно-тактическую группу. Об этом 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада рассказала в соцсетях.

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Оккупанты пытались форсировать реку, однако понесли колоссальные потери

При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать одну из рек на Востоке страны, артиллерия 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу. В результате были уничтожены понтоны противника и сорвано 9 попыток переправиться на другой берег.

Сотрудничая с разведкой, артиллеристы-десантники уничтожили не менее 73 единиц техники. Среди них:

танки Т-72,

боевые машины пехоты,

боевые машины десанта,

бронетранспортеры,

грузовые автомобили и другая спецтехника.

Несмотря на серьезные потери, врагу удалось прорваться и переправить на другой берег часть своих сил, закрепившись на северной окраине одного из населенных пунктов,

– рассказали силы обороны.

Чтобы ликвидировать врага, в бой вступили штурмовые подразделения 80-ти бригады. Сегодня наши защитники рассказывают, что жестокие бои продолжались около двух суток. Операцию удалось завершить благодаря профессионализму слаженности и навыкам личного состава, который бил по врагу противотанковыми ракетными комплексами Джавелин и NLAW.

Бойцы 80 бригады уничтожили российскую БТГ при попытке переправы / Фото 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ

В ходе длительного противостояния, Вооруженные Силы Украины разрушили не только враждебный замысел относительно форсирования реки для дальнейшего наступления, но и уничтожили целую батальонно-тактическую группу оккупантов.

Теперь от российской мотострелковой бригады, решившей ступить на нашу землю, осталась только сгоревшая и утопленная техника и разбросанные тела, долго будут гнить на берегу реки,

– подытожили наши защитники.

Защитники завоевали новые трофеи

80-я бригада добавляет, что оккупанты решили оставить нашим защитникам оружие и спецтехнику. Поэтому в ходе уничтожения вражеских планов наши защитники еще и получили трофеи, которые скоро пригодятся.

Попутно бойцы отдельной десантно-штурмовой бригады выразили благодарность военнослужащим других подразделений ВСУ, которые бились бок о бок и помогали огнем.

Ситуация на фронте на 13 мая: самые горячие точки

Рашисты не прекращают совершать наступательные действия в Восточной операционной зоне. Как сообщили в Генштабе, целью их вторжения остается установление полного контроля за:

Донецкой областной;

Луганской областью;

Херсонской областью.

Врагу стратегически важно удержать сухопутный коридор между указанными территориями и временно оккупированным Крымом. Одновременно захватчики поддерживают напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и территории Беларуси.

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