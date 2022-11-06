Бойцы "Альфа" одним ударом уничтожили сразу 3 БМП россиян: мощное видео

Украинские защитники продолжают наносить врагу колоссальные потери. Только на утро 6 ноября уже ликвидировали не менее 75 930 захватчиков. Недавно спецназовцы СБУ уничтожили сразу 3 БМП.

Так, бойцы "Альфа" ударили по боевым машинам пехоты российских захватчиков. Мощное видео обнародовали в СБУ.

Кстати ВСУ "минуснули" еще почти полтысячи оккупантов: потери врага по состоянию на 6 ноября

Как спецназовцы СБУ уничтожили 3 БМП российской армии

Украинцы воины обнаружили место скопления техники врага в Харьковском направлении. Цели моментально уничтожили огнем из миномета калибром 120 миллиметров.

У оккупантов очень "подгорело". Бойцы "Альфа" точными ударами уничтожили сразу 3 вражеских БМП.

В результате удара произошла детонация боекомплекта. Технику путинского войска охватило сильное пламя.

Работаем дальше для полной победы! Слава Украине,

– подчеркнули в СБУ.

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Как бойцы "Альфа" уничтожили вражеские БМП: смотрите видео

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Потери врага на войне против Украины: данные на утро 6 ноября

В общей сложности наши защитники уже уничтожили 5 611 бронированных машин врага. В частности, 10 из них всего за сутки, 5 ноября.

Также наши воины ликвидировали 75 930 оккупантов. У российской армии колоссальные потери в технике:

Танков – 2 765 единиц,

артиллерийских систем – 1 781 единица,

РСЗО – 391 единица,

средств ПВО – 202 единицы,

самолетов – 277 единиц,

вертолетов – 260 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 465 единиц,

крылатых ракет – 399 единиц,

кораблей / катеров – 16 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 184 единицы,

специальной техники – 155 единиц.

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