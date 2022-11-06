Бойцы "Альфа" одним ударом уничтожили сразу 3 БМП россиян: мощное видео
Источник:Служба безопасности Украины
Украинские защитники продолжают наносить врагу колоссальные потери. Только на утро 6 ноября уже ликвидировали не менее 75 930 захватчиков. Недавно спецназовцы СБУ уничтожили сразу 3 БМП.
Так, бойцы "Альфа" ударили по боевым машинам пехоты российских захватчиков. Мощное видео обнародовали в СБУ.
Кстати ВСУ "минуснули" еще почти полтысячи оккупантов: потери врага по состоянию на 6 ноября
Как спецназовцы СБУ уничтожили 3 БМП российской армии
Украинцы воины обнаружили место скопления техники врага в Харьковском направлении. Цели моментально уничтожили огнем из миномета калибром 120 миллиметров.
У оккупантов очень "подгорело". Бойцы "Альфа" точными ударами уничтожили сразу 3 вражеских БМП.
В результате удара произошла детонация боекомплекта. Технику путинского войска охватило сильное пламя.
Работаем дальше для полной победы! Слава Украине,
– подчеркнули в СБУ.
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Как бойцы "Альфа" уничтожили вражеские БМП: смотрите видео
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Потери врага на войне против Украины: данные на утро 6 ноября
В общей сложности наши защитники уже уничтожили 5 611 бронированных машин врага. В частности, 10 из них всего за сутки, 5 ноября.
Также наши воины ликвидировали 75 930 оккупантов. У российской армии колоссальные потери в технике:
- Танков – 2 765 единиц,
- артиллерийских систем – 1 781 единица,
- РСЗО – 391 единица,
- средств ПВО – 202 единицы,
- самолетов – 277 единиц,
- вертолетов – 260 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 465 единиц,
- крылатых ракет – 399 единиц,
- кораблей / катеров – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 184 единицы,
- специальной техники – 155 единиц.
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