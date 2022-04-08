Бойцы "Азова" в Мариуполе уничтожили вражескую БМП с экипажем

В районе ответственности "Азова" продолжается ликвидация российско-оккупационных войск. Так, 8 апреля защитникам удалось уничтожить вражескую боевую машину пехоты.

Об этом полк "Азов" сообщил на своем телеграм-канале, прикрепив несколько видео с выстрелами и уничтоженными оккупантами.

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Борьба за Мариуполь продолжается

Бойцы еще раз напомнили, что их основная цель – очистка Мариуполя от российских войск и их лома.

В Мариуполе уничтожена вражеская БМП с экипажем,

– отметили азовцы.

Наши защитники бьют метко в цель: смотрите видео

Они добавили, что российская пехота также навоевалась и прилегла пожизненно отдохнуть на одной из улиц украинского города.

Ликвидирована пехота: смотрите видео

Обратите внимание, Бутусов рассказал, что россияне пытаются добить Мариуполь, поскольку это единственный город на Донбассе, который мешает Путину реализовать коридор из Крыма в Россию.

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