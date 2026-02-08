18 пленных россиян за 24 часа: "Азов" зачистил Золотой Колодец в Донецкой области

Украинские бойцы продолжают проводить эффективные операции на линии фронта. В частности на днях военным "Азова" удалось пополнить обменный фонд российскими оккупантами.

Произошло это во время зачистки населенного пункта Золотой Колодец. Об этом сообщили на странице 12-й бригады спецназначения "Азов" Нацгвардии Украины.

Как азовцы зачистили Золотой Колодец?

Украинские защитники действовали в Донецкой области. Именно там проводилась операция по зачистке Золотого Колодца от оккупационных войск.

В бригаде проинформировали, что в течение суток удалось взять в плен 18 российских солдат. Кое-где брошенные на произвол судьбы бойцы армии страны-агрессора сидели в "подвалах и норах" этого села на Добропольском направлении.

Для окончательного уничтожения вражеских очагов сопротивления бойцы интербата 12-й бригады специального назначения "Азов" взялись за полную зачистку. Только за 24 часа операции в плен попали 18 солдат и офицеров ВС России.

Заметим, что не так давно азовцы с помощью FPV-дронов уничтожили два российских разведывательных БпЛА Merlin-VR стоимостью около 600 тысяч долларов – одни из самых дорогих в армии страны-агрессора.

