Бои в самом разгаре: Нетаньяху заявил о входе войск Израиля в Газу
Источник:BBC
Премьер-министр Израиля рассказал об успехах ЦАХАЛ в войне против ХАМАС. Он сообщил о значительном продвижении Армии обороны Израиля.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство находится "на пике битвы". Об этом он сказал 2 ноября.
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Что рассказал Нетаньяху
По словам главы правительства еврейского государства, Израиль достиг поразительных успехов в войне против палестинских боевиков.
Мы находимся на пике сражения. Мы добились поразительных успехов и прошли окрестности города Газа,
– сказал он.
Нетаньяху заявил, что израильские войска сейчас продвигаются и продолжат двигаться вперед в будущем. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ ничто не остановит.
Мы будем продвигаться и побеждать, и мы сделаем это с Божьей помощью и с помощью наших героических воинов,
– подчеркнул израильский премьер.
Что сказали в ЦАХАЛ
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герцы Халеви заявил, что ЦАХАЛ окружает Газу. По его словам, войска еврейского государства уже находятся в этом городе.
Мы прошли еще один важный этап в войне. Силы находятся в центре северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его,
– сказал он.
Халев заявил, что сейчас ЦАХАЛ воюет в густонаселенной и сложной городской зоне. Речь идет о ближних боях. Армия обороны Израиля проводит точную разведку и наносит удары с моря и воздуха, чтобы помочь наземным войскам. По его словам, у израильских военных огромное преимущество над боевиками ХАМАС. Халеви отметил, что Армия обороны Израиля применяет в Газе менее половины своих мощностей.
Последние новости о войне на Ближнем Востоке
- Недавно войска еврейского государства прорвали переднюю линии обороны ХАМАС. В ходе этого столкновения был ликвидирован командир противотанкового ракетного подразделения палестинских боевиков.
- Напомним, главный редактор "Лучшего радио" Цви Зильбер в комментарии 24 Каналу отметил, что Армия обороны Израиля продвигается осторожно и медленно. Согласно оценке израильского журналиста, в ЦАХАЛ "все идет неплохо".
- Как сообщалось ранее, посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что украинцев не удалось забрать из Сектора Газа при эвакуации других иностранцев. Там находятся более 300 наших граждан, которые не могут уехать оттуда из-за постоянных бомбардировок района.