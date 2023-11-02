Бои в самом разгаре: Нетаньяху заявил о входе войск Израиля в Газу

Премьер-министр Израиля рассказал об успехах ЦАХАЛ в войне против ХАМАС. Он сообщил о значительном продвижении Армии обороны Израиля.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство находится "на пике битвы". Об этом он сказал 2 ноября.

Читайте также "Время войны": Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня

Что рассказал Нетаньяху

По словам главы правительства еврейского государства, Израиль достиг поразительных успехов в войне против палестинских боевиков.

Мы находимся на пике сражения. Мы добились поразительных успехов и прошли окрестности города Газа,

– сказал он.

Нетаньяху заявил, что израильские войска сейчас продвигаются и продолжат двигаться вперед в будущем. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ ничто не остановит.

Мы будем продвигаться и побеждать, и мы сделаем это с Божьей помощью и с помощью наших героических воинов,

– подчеркнул израильский премьер.

Что сказали в ЦАХАЛ

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герцы Халеви заявил, что ЦАХАЛ окружает Газу. По его словам, войска еврейского государства уже находятся в этом городе.

Мы прошли еще один важный этап в войне. Силы находятся в центре северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его,

– сказал он.

Халев заявил, что сейчас ЦАХАЛ воюет в густонаселенной и сложной городской зоне. Речь идет о ближних боях. Армия обороны Израиля проводит точную разведку и наносит удары с моря и воздуха, чтобы помочь наземным войскам. По его словам, у израильских военных огромное преимущество над боевиками ХАМАС. Халеви отметил, что Армия обороны Израиля применяет в Газе менее половины своих мощностей.

Последние новости о войне на Ближнем Востоке