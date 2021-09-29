Бойцы даже не верят, – пресс-офицер о разрешении открывать ответный огонь оккупантам

На встрече главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военными прозвучала информация, что отныне украинские бойцы могут открывать огонь в ответ на действия оккупантов. Защитники до сих пор не верят в это.

Об этом в эфире 24 канала рассказал пресс-офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Алексей Годзенко. Он отметил, что на встрече было еще несколько важных заявлений, однако все огласить не могут.

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Бойцы не верят

По словам Годзенко, военные восприняли эту новость очень позитивно.

Мне даже не верят. Мол, как это – наконец-то можно будет делать то, что мы должны делать. Очень позитивно отреагировали,

– заявил пресс-офицер.

Он заверил, что у нового главнокомандующего есть большой кредит доверия среди военных. "Верим, что у нас все будет хорошо, а у них (россиян – 24 канал) плохо", – отметил Годзенко.

Если вы сегодня прикидывали так, что край неба пылает – это пылает у жабогадюк "за паребриком" (России – 24 канал), которые эти новости прочитали,

– добавил он.

Решение об ответе принимает командир

Как пояснил Годзенко, отвечать украинцам можно на каждую провокацию боевиков. Однако решение об этом принимает командир на месте.

"Это может быть командир отделения, взвода, роты, батальона, бригады с применением имеющегося у него вооружения. Ответный огонь на стрелковое оружие – стрелковое оружие. Если будет нанесен артиллерийский удар – ответ будет соответствующий и очень жесткий", – заверил пресс-офицер.

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Уже не "бумажная армия"

Одно из важных решений – уменьшение количества документации.

"Огромное количество времени офицеры проводят за заполнением журналов, документации. Главком распорядился максимально уменьшить количество этих бумаг, чтобы ВСУ наконец прекратили называть "бумажной армией". Сразу не получится избавиться от большого количества бумаг, но начало этому положили", – отметил Годзенко.

Оккупанты активизировались утром 28 сентября. К сожалению, ранения получили двое украинских защитников. Оккупанты остановили обстрелы после того, как украинцы открыли ответный огонь.

Алексей Годзенко рассказал детали встречи: видео



