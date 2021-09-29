Про це в ефірі 24 каналу розповів пресофіцер 503-го Окремого батальйону морської піхоти Збройних сил України Олексій Годзенко. Він наголосив, що на зустрічі було ще кілька важливих заяв, однак усі розголосити не можуть.

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Бійці не вірять

За словами Годзенка, військові сприйняли цю новину дуже позитивно.

Мені навіть не вірять. Мовляв, як це – нарешті можна буде робити те, що ми маємо робити. Дуже позитивно відреагували,

– заявив пресофіцер.

Він запевнив, що у нового головнокомандувача є великий кредит довіри серед військових. "Віримо, що у нас все буде добре, а у них (росіян – 24 канал) погано", – зазначив Годзенко.

Якщо ви сьогодні прикидали так, що край неба палає – це палає у жабогадюк "за парєбріком" (Росії – 24 канал), які ці новини прочитали,

– додав він.

Рішення про відповідь приймає командир

Як пояснив Годзенко, відповідати українцям можна на кожну провокацію бойовиків. Однак рішення про це приймає командир на місці.

"Це може бути командир відділення, взводу, роти, батальйону, бригади із застосуванням наявного у нього озброєння. Вогонь у відповідь на стрілецьку зброю – стрілецькою зброю. Якщо буде завдано артилерійський удар – відповідь буде відповідна і дуже жорстка", – запевнив пресофіцер.

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Вже не "паперова армія"

Одне з важливих рішень – зменшення кількості документації.

"Величезну кількість часу офіцери проводять за заповненням журналів, документації. Главком розпорядився максимально зменшити кількість цих паперів, щоб ЗСУ нарешті припинили називати "паперовою армією". Одразу не вийде позбутися великої кількості паперів, але початок цьому поклали", – зауважив Годзенко.

Важливо! Окупанти активізувались вранці 28 вересня. На жаль, поранення отримали двоє українських захисників. Окупанти зупинили обстріли після того, як українці відкрили вогонь у відповідь.

Олексій Годзенко розповів деталі зустрічі: відео



