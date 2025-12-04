"Призраки" ГУР разбили вражеский истребитель МиГ-29 в Крыму

В четверг, 4 декабря, во временно оккупированном Крыму было неспокойно. Так, украинские военные поразили российский истребитель на территории военного аэродрома "Кача".

Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Какие вражеские цели пострадали от удара ГУР?

4 декабря 2025 года на территории военного аэродрома "Кача" в оккупированном Крыму бойцы специального подразделения ГУР МО Украины "Призраки" успешно уничтожили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.

В эту же ночь удару подвергся и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш", расположенный вблизи временно оккупированного Симферополя.

По данным ГУР, украинские спецподразделения продолжают осуществлять целенаправленные операции, направленные на ослабление российской системы противовоздушной обороны в Крыму.

В частности, регулярно выводятся из строя радиолокационные станции, зенитные комплексы, а теперь – и авиационная техника оккупационных сил.

Отметим, что в сентябре "Призраки" также довольно результативно отработали по Крымскому полуострову. Тогда среди пораженных объектов были и российские противолодочные самолеты Бе-12. Кроме того, бойцам Сил обороны удалось уничтожить российский самолет Су-34 на Запорожском направлении.

Кстати, за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1140 российских военных, а также три танка, три бронемашины и одну реактивную систему залпового огня.

Что известно о других успешных операциях украинских бойцов?