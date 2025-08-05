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24 Канал Новости Украины Бойцы ГУР останавливают наступление россиян на Сумщине: разбито более восьми рот оккупантов
5 августа, 09:19
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Бойцы ГУР останавливают наступление россиян на Сумщине: разбито более восьми рот оккупантов

Надежда Батюк

Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины не позволили россиянам продвинуться на Сумском направлении. Во время спецоперации разведчикам удалось зайти во вражеский тыл, зачистить позиции оккупантов и закрепиться.

Благодаря этому продвижение россиян остановлено, а поставки провизии и боекомплекта их группировке войск – сорваны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Что известно о работе бойцов ГУР на Сумском направлении?

Согласно радиоперехватам ГУР, солдаты российской армии, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура".

В разведке показали работу украинских бойцов. На обнародованном видео можно увидеть ключевые фрагменты миссии украинских разведчиков, в частности, стремительные рейды в тылу россиян, прицельную работу артиллеристов и гранатометчиков, ликвидацию оккупантов сбросами и точными прилетами FPV-дронов, а также кадры ближнего стрелкового боя.

Украинские бойцы зачистили позиции россиян на Сумском направлении: видео ГУР

 