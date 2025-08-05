Бойцы ГУР останавливают наступление россиян на Сумщине: разбито более восьми рот оккупантов
Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины не позволили россиянам продвинуться на Сумском направлении. Во время спецоперации разведчикам удалось зайти во вражеский тыл, зачистить позиции оккупантов и закрепиться.
Благодаря этому продвижение россиян остановлено, а поставки провизии и боекомплекта их группировке войск – сорваны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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Что известно о работе бойцов ГУР на Сумском направлении?
Согласно радиоперехватам ГУР, солдаты российской армии, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура".
В разведке показали работу украинских бойцов. На обнародованном видео можно увидеть ключевые фрагменты миссии украинских разведчиков, в частности, стремительные рейды в тылу россиян, прицельную работу артиллеристов и гранатометчиков, ликвидацию оккупантов сбросами и точными прилетами FPV-дронов, а также кадры ближнего стрелкового боя.
Украинские бойцы зачистили позиции россиян на Сумском направлении: видео ГУР