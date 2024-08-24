Сохранялось 5 тонн боеприпасов: ГУР поразило склад в Воронежской области России

Бойцы Главного управления разведки Минобороны поразили склад боеприпасов оккупантов, расположенный вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России.

Детали и последствия ночного хлопка рассказали в ГУР по состоянию на утро 24 августа.

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"Воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенном вблизи населенного пункта острогожск воронежской области России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что склад БК принадлежал группировке войск "Запад" вооруженных сил России. На территории военного объекта хранили артиллерийские и танковые снаряды, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" – всего более 5 тысяч тонн боеприпасов.

Момент поражения склада: видео