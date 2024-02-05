Украинские спецназовцы взяли в плен боевиков ЧВК "Вагнера" в Судане, – СМИ

Журналисты Kyiv Post получили эксклюзивное видео, на котором запечатлен допрос вагнеровцев в Судане. Во время допроса выясняется, что боевики готовились свергнуть власть в стране.

Бойцы Главного управления разведки успешно уничтожают вагнеровцев в Судане – журналисты имеют документальные подтверждения этого. Также глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что российским военным преступникам придется несладко в любой точке мира.

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О чем на допросе рассказали российские боевики ЧВК "Вагнера" в Республике Судан

На одном из фрагментов видео заметно, как бойцы спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины осуществляют осмотр военного транспорта с телами убитых российских наемников. Грузовик имеет следы интенсивного обстрела, сквозь лобовое стекло видно тело солдата с нашивкой ЧВК "Вагнера",

– говорится в материале.

Далее в ролике видны тела убитых вагнеровцев и трое пленных, которые стоят на коленях. Один из них русскоязычный, он и отвечает на вопросы.

Во время допроса один из бойцов ГУР проносит нашивки ЧВК "Вагнера", которые демонстрирует на камеру.

Бойцы ГУР допрашивают вагнеровцев в Судане: смотрите видео

Допрашиваемый признается, что принадлежит к вагнеровцам – в подразделении служил солдатом. В Хартум, столицу Судана, попал через Центральноафриканскую республику (ЦАР). Российские боевики ехали, чтобы устроить переворот и свергнуть местную власть. Вагнеровец сказал, что их около ста человек, им платили по тысяче долларов.

Где расположена Республика Судан: показываем на карте

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