Не только Курская область: где еще на фронте могут появиться войска КНДР

Россия отправила в Курскую область около 3 тысяч военных из Северной Кореи. Они находятся в 50 километрах от границы с Украиной, но это не единственное направление, где их вскоре можно будет увидеть.

Северокорейские военные могут в любой день принять непосредственное участие в войне. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что их могут привлечь на разных участках.

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Где будут воевать военные КНДР

Бойцов могут привлечь к боевым действиям как на территории России, так и в Украине. Говорится о любом направлении, которое россияне захотят усилить своим ресурсом, ведь это прежде всего пехотная компонента.

Сейчас мы часто говорим о Покровско-Кураховском направлении. Там Россия использует большое количество пехоты. Вполне логичным было бы применение северокорейских военных на одной из этих локаций,

– отметил Александр Коваленко.

Возможно, не на всем направлении, а на определенном рубеже, чтобы они могли между собой коммуницировать. Так же их могут использовать на Курщине, впрочем не стоит исключать переброску бойцов в другие области.

"В первую очередь я говорю о Запорожской области. Они могут появиться там, чтобы решить вопрос с Роботинским выступлением. Именно там сейчас главную задачу будут выполнять так называемые "мясные штурмы". Для этого россиянам и необходимо 3 тысячи бойцов", – предположил военно-политический обозреватель.

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Для всего остального распределены бойцы группы войск "Днепр". Но им трудно выделить дополнительный ресурс. Также россияне испытывают проблемы на Лимано-Купянском направлении. Оккупанты наращивают давление и могут через Белгородскую область перебросить туда военных из КНДР.