Чтобы оккупант помнил, на чьей он земле: флаг Украины взвился в 100 метрах от позиций врага
Источник:Национальная гвардия Украины
Служащие из 1-й бригады оперативного назначения "Буревий" подняли национальный флаг в Серебрянском лесничестве. Украинский флаг установили на расстоянии 100 метров от позиций захватчиков.
Напомним, украинские военные подняли государственный флаг Украины в Крынках, что на левом берегу Херсонской области. Так морпехи "поздравили" оккупантов с "23 февраля".
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"Чтобы оккупант помнил, на чьей он земле"
Бойцы батальона "Хорив" бригады "Буревій" установили флаг Украины в 100 метрах от позиций противника.
Об этом в четверг, 21 марта, сообщила Национальная гвардия Украины. Там также поделились соответствующими кадрами.
Бойцы батальона "Хорив" бригады "Буревій" устанавливают украинский флаг в 100 метрах от позиций врага, чтобы оккупант постоянно помнил, на чьей он земле!,
– говорится в сообщении.
Украинские защитники установили сине-желтый флаг в 100 метрах от позиций врага: смотрите видео
Партизаны подняли флаг Украины в оккупированной Макеевке
В "честь" российских псевдовыборов, которые проходили с 15 по 17 марта, в том числе и на оккупированной части Донецкой области, активисты подняли флаг Украины возле микрорайона Солнечный.
Он возвышается над дорогой, которой ежедневно проезжают тысячи оккупантов.
Партизаны в своем сообщении отметили, что никакие фейковые выборы и псевдореферендумы россиян не изменят того, что Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево – это все Украина.