Бойцы ООС успешно отбили 12 атак врага: уничтожили много техники, в том числе 5 "Орланов-10"

Завершаются 68 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. В течение 2 мая на Донбассе наши защитники успешно отбили 12 атак врага.

Благодаря решительному противостоянию украинских сил на Донецком и Луганском направлениях враг потерял немало техники. Об этом сообщили на официальной странице Операции объединенных сил в фейсбуке.

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Потери врага в технике на Донбассе 2 мая

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил дали отпор 12 атакам врага. Благодаря профессиональным действиям и мастерству наших защитников сегодня, 2 мая, на Донетчине и Луганщине удалось уничтожить:

6 танков противника;

5 артиллерийских систем;

22 единицы боевой бронированной техники;

8 автомобилей врага.

Кроме того, подразделениям противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса удалось сбить 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".