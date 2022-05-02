Бойцы ООС успешно отбили 12 атак врага: уничтожили много техники, в том числе 5 "Орланов-10"

2 мая 2022 , 22:30
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Операция Объединенных Сил

Завершаются 68 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. В течение 2 мая на Донбассе наши защитники успешно отбили 12 атак врага.

Благодаря решительному противостоянию украинских сил на Донецком и Луганском направлениях враг потерял немало техники. Об этом сообщили на официальной странице Операции объединенных сил в фейсбуке.

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Потери врага в технике на Донбассе 2 мая

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил дали отпор 12 атакам врага. Благодаря профессиональным действиям и мастерству наших защитников сегодня, 2 мая, на Донетчине и Луганщине удалось уничтожить:

  • 6 танков противника;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 22 единицы боевой бронированной техники;
  • 8 автомобилей врага.

Кроме того, подразделениям противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса удалось сбить 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

 

 

Автор: Сергій Зятюк