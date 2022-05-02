Завдяки рішучому протистоянню українських сил, на Донецькому та Луганському напрямках ворог втратив чимало техніки. Про це повідомили на офіційній сторінці Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

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Втрати ворога у техніці на Донбасі 2 травня

Впродовж доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил дали відсіч 12 атакам ворога. Завдяки професійним діям та майстерності наших захисників сьогодні, 2 травня, на Донеччині та Луганщині вдалось знищити:

6 танків противника;

5 артилерійських систем;

22 одиниці бойової броньованої техніки;

8 автомобілів ворога.

Крім того, підрозділам протиповітряної оборони у небі українського Донбасу вдалось збити 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".