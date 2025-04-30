Впервые без масок: настоящие лица Сил специальных операций ВСУ

Спецназовцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины впервые в истории показали лицо. Они напрямую заговорили с обществом и рассказали свои истории.

Бойцы ССО действуют там, где другие не могут и ежедневно рискуют всем ради спокойствия украинцев. Об этом сообщает 24 Канал.

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Истории спецназовцев ССО

В Силах специальных операций говорят, что, увидев в новостях спецназовцев ССО, может показаться, что это сверхлюди. Они холодные, идеальные и неуязвимые. Однако это лишь часть правды, ведь за бронежилетами и оружием обычные украинцы. У них тоже есть страхи, они скучают по родным и устают. Однако, несмотря на это, каждый день идут вперед.

"ССО Рекрутинг" создал новый видеопроект, который продемонстрировал то, что всегда оставалось за кадром: настоящие эмоции, выбор и лицо войны.

Это больше, чем просто рекрутинговая кампания. Это призыв посмотреть в их глаза и понять, ради чего они борются. Кстати, этот выход в публичное пространство стал частью масштабной программы "Я выбираю ССО". Ее цель – привлечь в ряды Сил специальных операций новых мотивированных людей,

– говорят в "ССО Рекрутинг".

Там добавляют, что место среди лучших есть для каждого, кто готов бороться.

Спецназовцы Сил специальных операций / Фото "ССО Рекрутинг"

В рамках видеопроекта каждый боец рассказал свою историю коротко, искренне и без прикрас. К примеру, командир связистов "Агармыш" говорит, что ему страшно слышать взрывы и страшно ехать на позиции.

Однако, отмечает, что еще страшнее за маму, которая не спит по ночам, и за папу, который молчит о своей тревоге. Он подчеркивает, что воюет за них, а не за себя.

Тогда как оператор спецподразделения "Ястреб" рассказывает, что воюет не за высокие идеи, а "за кофе утром дома, за мамино ворчание, за соседа, что косит траву в воскресенье, за друзей, с которыми можно просто посидеть на шашлыках".

Я могла уехать. Могла остаться дома. Но страх, что мою землю некому будет защищать, был сильнее. Совесть оставила один вариант – стать к борьбе,

– говорит оператор связи "Жули".

Зато офицер "Штиль" добавляет, что бойцы ССО – не машины. Они также испытывают боль и грустят, когда видят забвение в тылу. Однако каждый раз встают и идут вперед, потому что знают, ради кого это все.

Гранатометчик "Эндшпиль" также говорит, что бойцы устали от холода, от жары, от страха. Впрочем, замечает, что больше всего истощает ложь, что якобы они напрасно держатся. Спецназовец подчеркивает, что это его земля и он будет бороться за нее.



Тогда как офицер психологической поддержки "Искра" отмечает, что война не выбирает по полу. Она подчеркивает: "Я держу оружие рядом с мужчинами. И знаю: в строю все равны. Отвага не имеет лица и не имеет гендера".



Этим проектом Силы специальных операций хотят напомнить, что война рядом и ценой спокойной жизни миллионов украинцев является ежедневный риск бойцов ССО. Там добавляют, что они вышли из тени, чтобы каждый из нас почувствовал: защита всегда дело общее.

Силы специальных операций – это элита Вооруженных сил Украины. Их учат действовать там, где враг их не ждет. Они выполняют разведку, ликвидируют ключевые цели врага, работают далеко за линией фронта. И в то же время многие из них до войны имели совсем другие профессии: бухгалтеры, фермеры, айтишники, спортсмены, актеры,

– говорят в ССО.

А также отмечают, что настоящую силу определяет не прошлое, а выбор. Там добавляют, что не ждут спецназовцев с рождения, а ищут сильных духом, решительных и мотивированных.

Заметим, что в разных городах Украины действуют офисы "ССО Рекрутинг" по адресам:

Киев, Оболонская набережная, 7, корпус 1.

Днепр, проспект Александра Поля, 2.

Хмельницкий, ул. Соборная, 16. ЦНАП.

Кропивницкий, ул. Виктора Чмиленко, 53/35.

Кроме этого, детали можно узнать по телефону +380800357174.

Стоит отметить, что бойцы ССО неустанно продолжают уничтожать россиян и приближать победу Украины. В частности, ранее они ликвидировали целую группу морпехов российской 810 бригады.