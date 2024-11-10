Зашли в тыл врага и нанесли ему потери: бойцы ССО взяли в плен россиян на Курщине

Бойцы Сил специальных операций продолжают выполнять задачи на самых горячих направлениях. Так, украинские защитники зашли в тыл врага в Курской области и нанесли ему потери в личном составе.

Нескольких российских захватчиков бойцы ССО взяли в плен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

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Бойцы ССО взяли в плен оккупантов в Курской области

В Курской области бойцы ССО провели операцию в тылу врага. Так, украинские защитники нанесли потери врагу в живой силе, ликвидировав 14 российских военных.

Еще трое оккупантов решили сдаться в плен.

Всем, кто принял правильное решение и сдался, было предоставлено домедицинскую помощь и доставлено в безопасное место,

– добавили в ССО.

В ССО также показали некоторые кадры из операции. На них видно, как украинские защитники вступили в бой с врагом и взяли нескольких пленных.

Операция ССО в Курской области: смотрите видео (Внимание! Чувствительные кадры! Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним! 18+)

К слову, украинские защитники нанесли ощутимые потери также оккупантам в Запорожской области. Воины ГУР и ОУВ "Таврия" нанесли ракетный удар по месту скопления врага. В результате успешной атаки уничтожено два тяжелых российских трала и личный состав внутри военных машин оккупантов.