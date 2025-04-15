Воины Сил спецопераций совершили налет на позиции врага и взяли пленных: невероятное видео

Операторы ССО Вооруженных Сил Украины совершили успешный налет на вражеские позиции. Украинским воинам удалось взять нескольких оккупантов в плен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ССО. Там также показали соответствующее видео.

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ССО совершили налет на вражеские позиции

Воины 6-го полка "Рейнджер" ССО провели успешный налет на вражеские позиции на одном из операционных направлений.

Во время проведения специальных действий, операторы Сил спецопераций обнаружили 5 оккупантов в блиндаже.

После быстрого, однако тщательного планирования, операторы выдвинулись к позициям врага. В результате быстрого налета воины ССО уничтожили двух военных противника, а остальных трех заставили сдаться в плен, чем сохранили им жизнь,

– рассказали в ССО.

Вскоре группа отошла вместе с военнопленными. Указывается, что задача выполнена без потерь.

Операторы ССО совершили налет и взяли пленных: смотрите видео

Напомним, что операторы подразделения "Баллиста" Сил специальных операций несколько недель на одном из операционных направлений корректировали удары по вражеским объектам, в том числе по полевому складу боеприпасов.

Благодаря слаженной работе было уничтожено и ранены до десяти вражеских военных, а также уничтожена или выведена из строя важная техника врага.