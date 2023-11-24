Продвинулись вглубь обороны врага и нанесли потери: бойцы показали штурм на Сватовском направлении

Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор российским оккупантам. Бойцы пограничной группы "Стальная граница" показали, как штурмовали позиции врага на Сватовском направлении.

Отметим, что на Востоке продолжаются упорные бои на всей линии столкновения. По данным Генштаба, за сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

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ВСУ штурмуют позиции врага на Сватовском направлении

В ГПСУ показали кадры, как украинские защитники штурмовали позиции врага на Сватовском направлении. В боях принимали участие пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

В результате успешных действий защитники продвинулись в глубину обороны и заняли передовые позиции врага на Сватовском направлении.

Как пограничники из "Стальной границы" проводили штурм: смотрите видео

Кстати, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 24 ноября сообщили, что на Сватовском направлении отмечается неудовлетворительное тыловое обеспечение подразделений оккупантов. Так, военнослужащие одного из российских подразделений сообщают о плохом обеспечении зимней одеждой, продовольствием, водой и т.д.

Какая ситуация на фронте