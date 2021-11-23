Бойцы ВСУ испытали беспилотники Bayraktar и комплексы Javelin: мощные фото

На полигоне "Широкий лан" 23 ноября военные Вооруженных сил Украины провели инструкторско-методические занятия в рамках итогов деятельности за 2021 год. Во время них бойцы испытывали беспилотники Bayraktar и комплексы Javelin.

Занятия провели на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений "Широкий лан". На них присутствовал и министр обороны Алексей Резников.

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Военные испытали Bayraktar и Javelin

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил, что Украина купила и получила от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, которое существенно повысило боеспособность Вооруженных сил.

Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin,

– сообщил Залужный.

Он добавил, что военные отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. "Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", – добавил он.

К слову, инструкторско-методическое занятие на полигоне "Широкий лан" происходит в рамках суммирования деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год.

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