Бойцы ВСУ уничтожили 2 единицы вражеской бронетанковой техники вместе с экипажем
Источник:Командование ДШВ ВСУ
Наши воины каждый день рискуют собственными жизнями, уничтожая врага в поле боя. Украинцы способны на все, лишь бы освободить землю от российских захватчиков.
Бойцы ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику
Одним из действенных методов является ликвидация техники вместе с ее содержимым. Речь идет об личном составе русской армии.
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Так, противотанкисты десантно-штурмовых войск также уничтожают бронетехнику противника.
Например, 10 июня воины противотанкового подразделения 90-го отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины Ивана Зубкова 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевые единицы российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем.
Украинские противотанкисты продолжают уничтожать российскую технику / Фото из фейсбука командования ДШВ ВСУ
Как артиллеристы уничтожили вражеский "Град" в 18 километрах
128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада относится к тем украинским защитникам, которые своими действиями приближают нашу победу. В частности, недавно их бригада уничтожила российскую систему "Град" на расстоянии 18 километров .
Уезжая на позицию, перед ними была одна цель. Впрочем, в ходе операции им поменяли цель из-за вражеских обстрелов, поэтому они моментально переориентировали пушку и выпустили по россиянам 5 снарядов. В результате так называемой перестрелки – российская РСЗО, стоявшая на расстоянии 18 километров, уничтожена.
Потери врага по состоянию на 10 июня
Украинские защитники и защитницы каждый день только и делают, что приближают нашу победу. Они делают это и ликвидируя кафиров и их технику в частности. Так, только за минувшие сутки наши отважные воины уничтожили 200 оккупантов, а на войне против Украины погибли уже 31 900 российских военных. Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники:
- танков – 1409 единиц,
- боевых бронированных машин – 3450 единиц,
- артиллерийских систем – 712 единиц,
- РСЗО – 222 единицы,
- средств ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 212 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,
- крылатых ракет – 125 единиц,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2438 единиц,
- специальной техники – 54 единицы.
По данным Генерального штаба ВСУ, наибольшие потери враги понесли на Харьковском и Бахмутском направлениях фронта.
При этом в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются на разных направлениях, оценить ситуацию потерь врага точно невозможно.