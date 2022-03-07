Бойко отказался сказать "Путин – х**о" по просьбе теробороны

Нардеп ОПЗЖ Юрий Бойко отказался назвать Путина х**ом, а также послать российский военный корабль на**й.

Об этом нардепа попросила тероборона. Из видео видно, что парни проверяли авто.

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Даже в условиях войны, которую развернула Россия, нардепы ОПЗЖ не прекращают симпатизировать террористическим настроениям Кремля. Так, Нестор Шуфрич был задержан 4 марта за попытки сфотографировать украинский блокпост, а Илья Кива, которому объявили подозрение в госизмене, продолжает ходить по пропагандистским каналам и плодить фейки об Украине.

Сегодня к партийным "зашкварам" присоединился и Юрий Бойко. Когда тероборона попросила его сказать, "Путин – х**ло" и "русский военный корабль, иди на**й", нардеп ответил, что не употребляет нецензурную лексику.

Я скажу, что российская армия совершила агрессию против Украины,

– прокомментировал Бойко.

Сразу после этого охранники нардепа набросились на тероборону. На этом видео обрывается.

Смотрите видео с места событий:

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