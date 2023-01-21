Боль переполняет сердце, – Зеленский опубликовал кадры прощания с руководством МВД
Источник:Владимир Зеленский
Сегодня, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской простились с руководством МВД, которое погибло в результате падения вертолета в Броварах.
На сайте официального интернет-представительства Офиса Президента опубликовали фото с церемонии прощания.
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Владимир и Елена Зеленские прощались с погибшим руководством МВД со слезами на глазах.
Церемония прощания с руководством МВД / Фото ОП
"Вы навсегда в наших сердцах"
Также в телеграме президент опубликовал видео с церемонии прощания. В подписи к нему Владимир Зеленский поблагодарил погибших за достойный труд.
Боль переполняет сердце. Невыразимая грусть оборачивает душу. Каждый день Украина теряет лучших сыновей и дочерей.
Спасибо за ваш важный и достойный труд на благо Украины. Вы навсегда в наших сердцах. Вечная память,
– написал президент.
Кадры прощания с руководством МВД: видео
Кто пришел попрощаться с погибшими
Проститься с руководством МВД также пришли: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, советник министра внутренних дел Антон Геращенко, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
В комментарии журналистам Буданов заявил, что имел очень дружеские отношения с Денисом Монастырским и другими руководителями МВД. В частности, хорошо знал Евгения Енина. Посему, трагедия – это его личная потеря.
Больше об этом Личная и огромная потеря, – Буданов заявил, что Монастырский был героем УкраиныСправка! В Броварах под Киевом 18 января упал вертолет, на котором находились 10 человек. Руководство МВД летело в командировку в одну из прифронтовых областей.