Генсек НАТО озвучил потери сторон в войне в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в результате полномасштабного вторжения России с февраля 2022 года количество потерь превысило миллион человек погибшими и ранеными.

Об этом сказал Рютте в своей речи в Брюсселе в четверг, информирует 24 Канал. Генсек подчеркнул, что война в Украине ежедневно приводит к новым разрушениям и смертям.

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Еженедельно более 10 тысяч человек убиты и ранены со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года. Путин пытается стереть Украину с карты,

– заявил Рютте.

При этом, по словам генсека НАТО, потери России достигли 700 тысяч человек, а в этом месяце россияне потеряли больше всего вояк с начала войны.

Потери России

"Ситуация на фронте меняется медленно и за очень высокую цену для россиян. Они уже потеряли 700 тысяч человек погибшими) и ранеными. Этот месяц – рекордный по количеству российских потерь", – сказал он.

Рютте подчеркнул, что агрессия президента Путина не является чем-то новым, но он раскритиковал союзников по НАТО за их запоздалую реакцию на эти постоянные угрозы.

Справочно. По данным Генштаба, по состоянию на 12 декабря потери российской армии достигли 758 730 военнослужащих.