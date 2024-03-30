Хакеры атаковали более 100 сайтов России: убытки оценивают в несколько миллиардов долларов

Хакеры 30 марта атаковали российские сайты. За несколько минут удалось получить доступ к более 100 сайтам, а убытки оценивают в миллиарды долларов.

К слову, недавно киберспециалисты ГУР атаковали сервер органов российской власти. Несколько сайтов с доменом gov.ru не работали в течение нескольких часов.

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Хакеры за несколько минут атаковали более 100 сайтов

Лидер группы и команда хакерской группировки "UA25" получили доступ к более чем 100 российским сайтам за несколько минут. Киберспециалисты смогли проникнуть на серверы критически-важной инфраструктуры и получить снова десятки терабайт засекреченной информации.

Как отметили в СтратКоми ВСУ, эта хакерская атака наносила ущерб стране-агрессору более, чем на 12 миллиардов долларов. На восстановление серверов и информации уйдет большое количество времени и ресурсов.

Сайт российского минобороны атаковали специалисты ГУР

Киберспециалисты Главного управления разведки 4 марта атаковали сайт российского министерства обороны. В результате этой атаки удалось получить доступ к серверам российского минобороны, а также завладеть программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовали оккупанты.

Кроме того, также удалось получить немало секретной документации.

Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более чем 2000 структурных единиц силового ведомства России. Полученная информация позволяет установить полное строение системы российского минобороны и его звеньев,

– отметили в разведке.

К слову, оккупанты не могли устранить последствия кибератаки и на следующий день. Так, в разведке 5 марта сообщили, что сайт минобороны России до сих пор "лежит", а также заблокированными остаются IP-телефония, домены минобороны России и серверы, которые обеспечивали электронный документооборот вражеской структуры.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что в результате атаки удалось получить значительный объем информации. Среди всего прочего удалось завладеть и персональными данными руководства российского минобороны. Также удалось получить цену информацию в контексте программного обеспечения, что позволит продолжать подобные операции.

"Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений минобороны, а еще заместителей, помощников, специалистов – всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "Бюрократъ"", – добавили в разведке.