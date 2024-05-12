Более 1200 оккупантов, самолет, ПВО и танки: большие потери врага на 12 мая
12 мая 2024, 07:39Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако несет огромные потери. Только за прошедшие сутки враги потеряли на фронте 1260 единиц личного состава.
С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли уже ориентировочно 482 290 единиц личного состава. Однако потери врага могут быть больше, ведь сосчитать их точно из-за интенсивных боев трудно.
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Потери врага в технике
- танков – 7 454 (+5);
- боевых бронированных машин – 14 375 (+22);
- артиллерийских систем – 12 472 (+30);
- РСЗВ – 1 066 (+2);
- средства ПВО – 797 (+1);
- самолетов – 350 (+1);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 910 (+42);
- крылатые ракеты – 2 194 (+1);
- корабли /катера – 26 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 819 (+64);
- специальная техника – 2 042 (+2).
Потери врага по состоянию на 12 мая 2024 года
Украина уничтожила вражеский Су-25
- Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили российский истребитель Су-25.
- Его наши защитники приземлили на Авдеевском направлении. По истребителю ударили зенитчики бригады.
- Кстати, в начале полномасштабного вторжения россияне имели ориентировочно 150 единиц Су-25 старой версии.
- Согласно открытым данным, один Су-25 стоит ориентировочно 11 миллионов долларов.