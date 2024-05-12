Более 1200 оккупантов, самолет, ПВО и танки: большие потери врага на 12 мая

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако несет огромные потери. Только за прошедшие сутки враги потеряли на фронте 1260 единиц личного состава.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли уже ориентировочно 482 290 единиц личного состава. Однако потери врага могут быть больше, ведь сосчитать их точно из-за интенсивных боев трудно.

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Потери врага в технике

танков – 7 454 (+5);

боевых бронированных машин – 14 375 (+22);

артиллерийских систем – 12 472 (+30);

РСЗВ – 1 066 (+2);

средства ПВО – 797 (+1);

самолетов – 350 (+1);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 910 (+42);

крылатые ракеты – 2 194 (+1);

корабли /катера – 26 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 16 819 (+64);

специальная техника – 2 042 (+2).



Потери врага по состоянию на 12 мая 2024 года

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