Более 1200 оккупантов, самолет, ПВО и танки: большие потери врага на 12 мая

12 мая 2024, 07:39
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако несет огромные потери. Только за прошедшие сутки враги потеряли на фронте 1260 единиц личного состава.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли уже ориентировочно 482 290 единиц личного состава. Однако потери врага могут быть больше, ведь сосчитать их точно из-за интенсивных боев трудно.

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Потери врага в технике

  • танков – 7 454 (+5);
  • боевых бронированных машин – 14 375 (+22);
  • артиллерийских систем – 12 472 (+30);
  • РСЗВ – 1 066 (+2);
  • средства ПВО – 797 (+1);
  • самолетов – 350 (+1);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 910 (+42);
  • крылатые ракеты – 2 194 (+1);
  • корабли /катера – 26 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16 819 (+64);
  • специальная техника – 2 042 (+2).


Потери врага по состоянию на 12 мая 2024 года

Украина уничтожила вражеский Су-25

  • Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили российский истребитель Су-25.
  • Его наши защитники приземлили на Авдеевском направлении. По истребителю ударили зенитчики бригады.
  • Кстати, в начале полномасштабного вторжения россияне имели ориентировочно 150 единиц Су-25 старой версии. 
  • Согласно открытым данным, один Су-25 стоит ориентировочно 11 миллионов долларов.
Автор: Діана Квасневська