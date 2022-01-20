Более 140 кораблей и 10 тысяч военных: Россия проведет учения в нескольких океанах
Источник:минобороны России
Военно-морской флот России хочет провести учения в акватории трех морей и двух океанов. Учения планируют организовать в январе – феврале 2022 года.
В Минобороны государства-агрессоры заявили, что военные будут тренироваться "противодействовать военным угрозам России по морским и океанским направлениям".
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Москва планирует учения в океанах и морях
Основной направленностью учений является отработка действий сил военно-морского флота и воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане,
– говорится в сообщении.
Российские военные учения пройдут в Средиземном, Северном и Охотском морях, а также в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Они состоятся в январе – феврале 2022 года.
К учениям хотят привлечь
- более 140 боевых кораблей и судов обеспечения,
- более 60 летательных аппаратов,
- 1 тысячу единиц военной техники,
- примерно 10 тысяч военнослужащих.
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- Североатлантический альянс готовится к масштабным учениям Cold Response 2022. Они состоятся за Северным полярным кругом в начале марта 2022 года.
- К учениям привлекут 35 тысяч военных из 28 стран. Кроме того, в учениях примет участие американский авианосец USS Harry S Truman.
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