Более 4 600 убитыми и ранеными, – Минобороны назвали потери врага за неделю контрнаступления
Россияне понесут огромные потери во время контрнаступления ВСУ. Только за прошедшую неделю по линии фронта россияне потеряли более 4 600 живой силы убитыми и ранеными.
В эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне оказывают яростное сопротивление и ВСУ на Юге сталкиваются со сплошным минированием полей и территорий, но при этом враг несет бешеные потери. Об этом пишет 24 Канал.
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Россияне терпят колоссальные потери во время контрнаступления
За прошедшую неделю россияне потеряли более 4600 живой силы на Юге и Востоке.
Если говорить за прошедшую неделю по линии фронта, это и Восток, и Юг, то враг понес потери более 4 600 человек. Это и убитые, и раненые,
– рассказала Маляр.
Кроме этого, за последнюю неделю контрнаступления защитникам удалось взять в плен более 80 российских захватчиков.
Потери врага в технике тоже безумны
Маляр сообщила, что в течение недели ВСУ уничтожили более 400 единиц военной техники врага, в частности: вертолеты танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое.Факт. С начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 19 июня ВСУ уничтожили 220 450 российских захватчиков. 630 оккупантов ликвидировали за минувшие сутки.
В Херсонской области в больницы доставили многие россияне
Партизаны по движению "Атеш" рассказали, что 18 июня в больницы Скадовска и Каланчака в Херсонской области доставили множество раненых российских военных. Там уже проведены и еще планируется десятки операций по трепанации и ампутации конечностей.
Контрнаступление ВСУ продвигается
- Утром 19 июня Анна Маляр сообщила, что на Юге освободили уже 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. Деоккупировать их удалось после двух недель успешных наступательных операций ВСУ.
- Она также рассказала, что подразделения Таврического направления продвинулись в глубину противника до 7 километров. В общей сложности освобожденная на Юге площадь составляет 113 квадратных километров.
- Что касается Востока, то перед этим Маляр сообщала, что украинские войска продвинулись на 250 метров к северо-востоку от Бахмута и на 200 метров к югу от Бахмута. ВСУ занимают господствующие высоты и лесополосы, чтобы постепенно вытеснить врага из населенного пункта.