Более 4 600 убитыми и ранеными, – Минобороны назвали потери врага за неделю контрнаступления

Россияне понесут огромные потери во время контрнаступления ВСУ. Только за прошедшую неделю по линии фронта россияне потеряли более 4 600 живой силы убитыми и ранеными.

В эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне оказывают яростное сопротивление и ВСУ на Юге сталкиваются со сплошным минированием полей и территорий, но при этом враг несет бешеные потери. Об этом пишет 24 Канал.

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Россияне терпят колоссальные потери во время контрнаступления

За прошедшую неделю россияне потеряли более 4600 живой силы на Юге и Востоке.

Если говорить за прошедшую неделю по линии фронта, это и Восток, и Юг, то враг понес потери более 4 600 человек. Это и убитые, и раненые,

– рассказала Маляр.

Кроме этого, за последнюю неделю контрнаступления защитникам удалось взять в плен более 80 российских захватчиков.

Потери врага в технике тоже безумны

Маляр сообщила, что в течение недели ВСУ уничтожили более 400 единиц военной техники врага, в частности: вертолеты танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое.

В Херсонской области в больницы доставили многие россияне

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 19 июня ВСУ уничтожили 220 450 российских захватчиков . 630 оккупантов ликвидировали за минувшие сутки.

Партизаны по движению "Атеш" рассказали, что 18 июня в больницы Скадовска и Каланчака в Херсонской области доставили множество раненых российских военных. Там уже проведены и еще планируется десятки операций по трепанации и ампутации конечностей.

Контрнаступление ВСУ продвигается