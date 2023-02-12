На Днепропетровщине десятки рыбаков дрейфовали на льду: видео спасательной операции

Зима в Украине в 2023 году довольно теплая, а следовательно и лед на водоемах не устойчив. Об этом необходимо помнить, отправляясь, в частности, на рыбалку.

Так, только 12 февраля на Днепропетровщине спасатели и местные жители из двух льдин спасли 41 рыбалку. Они дрейфовали по Днепру в 150 метрах от берега.

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Спасли более 40 человек

К счастью, вовремя отреагировать помогли очевидцы, которые утром оперативно обратились в службу спасения. Как сообщили в ГСЧС, произошло событие вблизи села Шульговка Петриковского поселкового совета в Днепровском районе.

Со льдин спасли десятки рыбаков / Фото ГСЧС

Чтобы спасти рыбаков, привлекли спасателей и водолазно-спасательную группу. Также для оказания помощи присоединились местные жители с собственным плавсредством. В общем, к спасательным работам привлекли:

44 человека, из которых 4 водолаза,

8 единиц техники,

6 лодок Главного управления ГСЧС Украины.

По состоянию на 16:05 спасены со льда 41 человек (подразделениями ГСЧС спасены со льда 35 человек и 6 человек, спасены местными жителями). Работы завершены,

– сообщили спасатели.

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Как правильно вести себя на льду

Чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем, перед тем, как выходить на лед обязательно необходимо убедиться в его прочности и толщине. Для этого можно использовать остроконечную палку или похожий предмет, но ни в коем случае не проверять толщину льда ударами собственных ног.

Для одного человека безопасным считается лед толщиной более 7 сантиметров, а для группы людей – более 15. Если же в планах устроить массовое катание на коньках, то он должен быть толщиной не менее 25 сантиметров.

Если же группой двигаетесь по льду, то необходимо идти один за другим на расстоянии. Если лед недостаточно прочен – остановитесь и возвращайтесь назад тем же путем, причем первые шаги делайте, не отрывая ног от поверхности.

Также при движении необходимо следить за поверхностью и обходить опасные места и участки с кустарниками и травой.

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