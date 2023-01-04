Более 5 тысяч киевлян провели новогоднюю ночь в укрытии в метро

В новогоднюю ночь во время воздушной тревоги киевским метрополитеном как укрытием воспользовались около 5200 человек, в том числе около 400 детей.

Не этаким представляли Новый год дети, но реальность другая. Отметим, что Киев 31 декабря подвергся рекетным обстрелам, а ночью оккупанты продолжили терроризировать столицу "Шахидами". Так что встретить Новый Год в метро – было вынужденным решением для многих киевлян.

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Только в новогоднюю ночь во время воздушной тревоги подземными станциями в качестве укрытия воспользовались около 5 200 человек, из которых почти 400 детей,

– говорится в сообщении КГГА.

Отмечают, что инфраструктура метрополитена в круглосуточном режиме работает как укрытие и обеспечивает необходимыми условиями: питьевой водой, санитарными узлами и возможностью подзарядки гаджетов.

Главное о последних атаках по Киеву

Предыдущие четыре дня были очень сложными для Киевщины. Российские оккупанты выпустили около 60 дронов и 30 ракет по области.

К сожалению, в результате атаки 31 декабря пострадали и погибли. По состоянию на 2 января было известно, что более 20 человек пострадали, а 2 умерли.

В результате попадания ранения получил японский журналист, находившийся в гостинице во время воздушной тревоги.

Кроме того, ракетная атака нанесла много разрушений: в Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в частный дом; в Печерском районе повреждена гостиница и вылетели стекла во "Дворце Украина"; в Святошинском районе обломки ракеты упали на стадион "Темп".

оккупанты не прекратили атаковать Киев и непосредственно ночью. Силами обороны были обнаружены 32 воздушных цели, все были уничтожены.

Враг продолжил выпускать иранские "Шахиды" и в ночь на 2 января: наши военные сбили над Киевом 22 воздушных целей, еще 3 – в небе над Киевщиной.

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