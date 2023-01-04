Не таким собі уявляли Новий рік діти, але реальність інша. Зазначимо, що Київ 31 грудня зазнав рекетного обстрілу, а вночі окупанти продовжили тероризувати столицю "Шахідами".
Тож, зустріти Новий Рік у метро – було вимушеним рішенням для багатьох киян.
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Тільки у новорічну ніч під час повітряної тривоги підземними станціями як укриттям скористалися близько 5 200 людей, із яких майже 400 дітей,
– йдеться у повідомленні КМДА.
Зазначають, що інфраструктура метрополітену у цілодобовому режимі працює як укриття та забезпечує найнеобхіднішими умовами: питною водою, санітарними вузлами та можливістю підзарядки гаджетів.
Головне про останні атаки по Києву
- Попередні чотири доби були дуже складними для Київщини. Російські окупанти випустили близько 60 дронів та 30 ракет по області.
- На жаль, внаслідок атаки 31 грудня є постраждалі та загиблі. Станом на 2 січня було відомо, що понад 20 людей постраждали, а 2 – померли.
- Внаслідок влучання поранення отримав японський журналіст, який перебував у готелі під час повітряної тривоги.
- Крім того, ракетна атака завдала багато руйнувань: у Солом'янському районі Києва уламки ракети влучили у приватний будинок; у Печерському районі пошкоджено готель і повилітали шибки у "Палаці Україна"; у Святошинському районі уламки ракети впали на стадіон "Темп".
- Окупанти не припинили атакувати Київ і безпосередньо вночі. Силами оборони було виявлено 32 повітряні цілі, усі було знищено.
- Ворог продовжив випускати іранські "Шахіди" і у ніч на 2 січня: наші військові збили над Києвом 22 повітряні цілі, ще 3 – у небі над Київщиною.
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