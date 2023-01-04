Не таким собі уявляли Новий рік діти, але реальність інша. Зазначимо, що Київ 31 грудня зазнав рекетного обстрілу, а вночі окупанти продовжили тероризувати столицю "Шахідами".

Тож, зустріти Новий Рік у метро – було вимушеним рішенням для багатьох киян.

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Тільки у новорічну ніч під час повітряної тривоги підземними станціями як укриттям скористалися близько 5 200 людей, із яких майже 400 дітей,

– йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначають, що інфраструктура метрополітену у цілодобовому режимі працює як укриття та забезпечує найнеобхіднішими умовами: питною водою, санітарними вузлами та можливістю підзарядки гаджетів.

Головне про останні атаки по Києву

Попередні чотири доби були дуже складними для Київщини. Російські окупанти випустили близько 60 дронів та 30 ракет по області.

На жаль, внаслідок атаки 31 грудня є постраждалі та загиблі. Станом на 2 січня було відомо, що понад 20 людей постраждали, а 2 – померли.

Внаслідок влучання поранення отримав японський журналіст, який перебував у готелі під час повітряної тривоги.

Крім того, ракетна атака завдала багато руйнувань: у Солом'янському районі Києва уламки ракети влучили у приватний будинок; у Печерському районі пошкоджено готель і повилітали шибки у "Палаці Україна"; у Святошинському районі уламки ракети впали на стадіон "Темп".

Окупанти не припинили атакувати Київ і безпосередньо вночі. Силами оборони було виявлено 32 повітряні цілі, усі було знищено.

Ворог продовжив випускати іранські "Шахіди" і у ніч на 2 січня: наші військові збили над Києвом 22 повітряні цілі, ще 3 – у небі над Київщиною.

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