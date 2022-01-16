Более 500 тысяч: сколько заработала Ольга Стефанишина в 2021 году
Источник:24 канал
Ольга Стефанишина ежемесячно в 2021 году в среднем получала более 40 тысяч гривен. За год вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины заработала более 600 тысяч гривен.
Речь идет о фактической сумме заработка. Соответствующую информацию предоставили 24 каналу на запрос в Кабмин.
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Ольга Стефанишина в 2021 году заработала более 600 тысяч
Заработная плата Ольги Стефанишиной была разной в течение 2021 года. В частности отдельные доплаты были за время командировки.
Однако фактически полученная заработная плата после удержания налога с доходов физических лиц и военного сбора в 2021 году составляла в:
- январе – 47 293, 75 гривен;
- феврале – 44 299, 15 гривен;
- марте – 41 569, 19 гривен;
- апреле – 45 093, 09 гривен;
- мае – 44 299, 15 гривен;
- июне – 42 817, 68 гривен;
- июле – 109 114, 49 гривен;
- августе – 23 435, 53 гривен;
- сентябре – 44 557, 98 гривен;
- октябре – 46 372, 37 гривен;
- ноябре – 57 157, 81 гривен;
- декабре – 59 124, 04 гривен.
То есть в целом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины заработала 605 тысяч 134 гривны 23 копейки.
Коротко о зарплатах политиков в 2021 году
- Премьер Денис Шмыгаль в 2021 году заработал почти 600 тысяч гривен. В среднем его зарплата составляла 45 тысяч.
- Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в 2021 году заработал 2 948 394,98 гривны. Только в декабре главе НАБУ насчитали 164 514 гривен.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал почти миллион гривен после уплаты налогов. Средняя зарплата у него была более 60 тысяч гривен.
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