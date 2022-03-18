Более 60 школ разрушены, учебный процесс приостановлен, – Терехов о ситуации в Харькове
18 марта 2022 , 17:08Читати новину українською
Источник:Телеграм-канал ТРУХА
Рашисты активно обстреливают гражданскую инфраструктуру. С начала войны России против Украины орки активно били в частности по детским садам и школам. Так в Харькове оккупанты разрушили более 60 школ.
Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов. По его словам, эти учебные заведения оккупанты разрушили полностью.
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Учиться можно в других областях
"У нас более 60 школ полностью разрушены. Учебный процесс прекращен. У тех людей, которые выехали из Харькова – дети могут учиться в других областях Украины", – заявил Терехов.
Образовательный процесс в Украине: последнее
- Министр образования и науки Сергей Шкарлет 15 марта заявил, что 13 регионов Украины вернулись к обучению. Он отметил, что его форма будет зависеть от ситуации.
- Кроме того, 9 марта, Шкарлет заявил, что каждый ребенок, переехавший на новое место – сможет учиться в удобном формате, как все ученики. Их готовы принять директора и классные руководители.
- Также 8 марта в Украине создали первый всеукраинский детский сад онлайн. Отмечается, что это инновационная платформа для раннего развития ребенка, где есть электронное планирование занятий для детей на каждый день.
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