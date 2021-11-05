Более 7 часов допроса, – Скороход рассказала о разговоре с полицией о Полякове
Источник:24 канал
Анна Скороход рассказала, как ее после смерти нардепа Антона Полякова допрашивали полицейские. Разговор с правоохранителями длился более 7 часов.
Детали о допросе о смерти Полякова, его продолжительности и вопросах правоохранителей Скороход рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.
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Скороход о допросе в отношении Полякова
По словам нардепа, полиция допрашивала ее около 7 часов. Во время разговора правоохранители задавали разные вопросы.
Меня допрашивали как свидетеля исключительно по делу Антона, и никаких моих предположений у меня не спрашивали,
– отметила Скороход.
Кроме того, парламентарий прокомментировала свои слова о том, что на теле Полякова нашли следы удушения и рассказала, что об этом думает полиция. "По состоянию на сегодняшний день экспертизы нет, но материалы на экспертизу были взяты", – отметила нардепка.
Напомним, 2 ноября стало известно, что Скороход повторно будет допрошена по делу Полякова.
Смерть Антона Полякова: коротко
- В ночь на 8 октября Антон Поляков был обнаружен мертвым. Политику стало плохо в такси.
- Полиция обратила внимание на автомобиль, который нарушал правила ПДД. На заднем сидении правоохранители увидели мужчину, который был без сознания. Спасти его не удалось.
- Согласно результатам вскрытия, смерть наступила от острой коронарной недостаточности.
- В крови Полякова обнаружили метадон и алкоголь.
- Скороход ранее в эфире одного из каналов заявила, что была обручена с Поляковым. Она убеждена, что политика убили, а в его крови не могло быть наркотиков.