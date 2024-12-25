Путин сознательно выбрал Рождество, – Зеленский назвал, сколько целей запустили во время атаки

В среду, 25 декабря, российская армия снова ударила по Украине. Враг применил десятки ракет и более сотни ударных беспилотников.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал. Он отметил, что враг нацелился на энергоструктуру Украины.

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Зеленский отреагировал на массированную атаку на Рождество

Владимир Зеленский отметил, что каждый российский удар требует времени на подготовку – то есть он никогда не может быть спонтанным. По его словам, это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты.

Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более чем сотня ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине,

– подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что предварительно украинским воинам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. Однако, к сожалению, есть попадания. Гарант отметил, что по состоянию на утро в нескольких областях есть отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить энергоснабжение.

Заметим, ранее в ДТЭК рассказали, что во время удара было атакованы теплоэлектростанции. Было серьезно повреждено оборудование ТЭС.