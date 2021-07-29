Последствия непогоды: жители более сотни населенных пунктов Украины остались без света

29 июля 2021 , 10:01
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Источник:

ГСЧС

В Украине утром 29 июля электроэнергии нет в населенных пунктах 5 областей. Больше всего обесточенных домов на Львовщине.

Света нет из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП вследствие сильного ветра и дождя. По состоянию на 7 часов утра электроснабжение не восстановили.

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Где нет света

  • В 44 населенных пунктах Львовской области,
  • 25 – Черновицкой,
  • 20 – Житомирской,
  • 20 – Ивано-Франковской,
  • 11 – Тернопольской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Что известно о непогоде в Украине

Обратите внимание! 29 июля осадки накроют почти все регионы Украины. Не дождливо только на севере, температура воздуха там поднимется до + 35 градусов. На Западе и в центре возможны шквалы и град. Спасатели объявили 1 уровень опасности – желтый.
Автор: Софія Мінджоса