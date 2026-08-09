"Болезнь прогрессирует": сын Байдена рассказал о состоянии здоровья бывшего президента США

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер рассказал, что онкологическое заболевание его отца прогрессирует. По его словам, рак уже дал метастазы в кости и другие части тела.

Об этом сын Хантер рассказал в интервью BBC.

Что известно о состоянии здоровья Байдена?

Хантер Байден отметил, что рак дал метастазы в кости и другие части тела. Он подчеркнул, что это причиняет отцу сильную боль и существенно ослабляет его.

В то же время, по словам Хантера, Джо Байден продолжает оставаться активным и занимается своими делами. Сын также рассказал, что бывший президент редко жалуется на свое состояние, несмотря на сложное течение болезни.

Хантер подчеркнул, что отец остается важной опорой для всей семьи – не только благодаря своей политической деятельности, но прежде всего как отец, дедушка и прадедушка.

После завершения президентского срока Байден продолжал активно участвовать в Суспильне, хотя его состояние здоровья регулярно становится предметом внимания общественности.

Ранее Джилл Байден заявила, что ее муж чувствует себя нормально, однако его рак простаты распространился на кости, что затрудняет лечение. По ее словам, из-за метастазов шансы экс-президента на полное выздоровление значительно ниже, и, вероятно, с онкологическим заболеванием он будет жить и в дальнейшем.

Напомним, у бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы с метастазами в кости. Диагноз был поставлен после появления проблем с мочеиспусканием, когда врачи обнаружили небольшой узелок в простате. Рак имеет 9 баллов по шкале Глисона, что свидетельствует о высокой степени злокачественности

В сентябре 2025 года у Джо Байдена удалили рак кожи с помощью операции по методу Моса. Метод предусматривает послойное удаление пораженной кожи с проверкой каждого слоя на наличие раковых клеток. Процедура стала достоянием общественности после появления фотографии Байдена с заметным шрамом на лбу. Ранее Байден уже лечился от немеланомного рака кожи, а в 2023 году ему удалили злокачественную опухоль в области груди.