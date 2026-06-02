Об этом сообщила его жена Джилл Байден в комментарии для программы Тоԁау.

В каком состоянии сейчас Байден?

По словам бывшей первой леди, Джо Байден по состоянию на сейчас чувствует себя хорошо. Впрочем, как отметила его жена, из-за прогрессирования онкологического заболевания шансы на полное выздоровление экс-президента стали ниже.

Он держится нормально. Я думаю, если бы у него просто диагностировали рак простаты – это одно, ведь его можно вылечить. Но то, что болезнь дала метастазы в кости – это уже совсем другая ситуация,

– сказала она.

Кроме вышеупомянутого, Джилл Байден также выразила сомнения относительно возможности полного выздоровления своего мужа в дальнейшем. По ее мнению, к сожалению, он будет жить с онкологическим заболеванием, вероятно, до конца своей жизни.

Что известно о его болезни?

Напомним, в мае прошлого года у Джо Байдена диагностировали рак простаты с метастазами в кости, показатель 9 по шкале Глисона (5-я группа риска). Сообщалось о возможности проведения эффективного лечения для него.

Впоследствии несколько онкологов рассказывали в комментарии западным СМИ, что учитывая характер болезни и тот факт, что рак уже дал метастазы, вероятно, заболевания Джо Байдена годами оставалось недиагностированным.

Напомним, осенью появилась информация о том, что американский экс-президент завершил курс лучевой терапии, который длился по меньшей мере несколько недель и был предусмотрен для лечения агрессивной формы рака простаты.