Про це повідомила його дружина Джилл Байден у коментарі для програми Тоday.

У якому стані зараз Байден?

За словами колишньої першої леді, Джо Байден станом на зараз почувається добре. Утім, як зазначила його дружина, через прогресування онкологічного захворювання шанси на повне одужання експрезидента стали нижчими.

Він тримається нормально. Я думаю, якби у нього просто діагностували рак простати – це одне, адже його можна вилікувати. Але те, що хвороба дала метастази в кістки – це вже зовсім інша ситуація,

– сказала вона.

Крім вищезгаданого, Джилл Байден також висловила сумніви стосовно можливості повного одужання свого чоловіка у подальшому. На її думку, на жаль, він житиме з онкологічним захворюванням, ймовірно, до кінця свого життя.

Що відомо про його хворобу?

Нагадаємо, у травні минулого року у Джо Байдена діагностували рак простати з метастазами в кістки, показник 9 за шкалою Глісона (5-та група ризику). Повідомляли про можливість проведення ефективного лікування для нього.

Згодом кілька онкологів розповідали у коментарі західним ЗМІ, що з огляду на характер хвороби та той факт, що рак уже дав метастази, ймовірно, захворювання Джо Байдена роками залишалося недіагностованим.

Нагадаємо, восени з'явилася інформація про те, що американський експрезидент завершив курс променевої терапії, який тривав щонайменше кілька тижнів та був передбачений для лікування агресивної форми раку простати.