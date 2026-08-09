Про це син Гантер розповів в інтерв'ю BBC.

Що відомо про стан здоров'я Байдена?

Гантер Байден зазначив, що рак дав метастази в кістки та інші частини тіла. Він наголосив, що це завдає батькові сильного болю та суттєво послаблює його.

Водночас, за словами Гантера, Джо Байден продовжує залишатися активним і займається своїми справами. Син також розповів, що колишній президент рідко скаржиться на свій стан, попри складний перебіг хвороби.

Гантер підкреслив, що батько залишається важливою опорою для всієї родини – не лише через свою політичну діяльність, а передусім як батько, дідусь і прадід.

Після завершення президентської каденції Байден залишився активно залученим до суспільного життя, хоча його стан здоров'я регулярно стає предметом уваги громадськості.

Раніше, Джилл Байден заявила, що її чоловік почувається нормально, однак його рак простати поширився на кістки, що ускладнює лікування. За її словами, через метастази шанси експрезидента на повне одужання значно нижчі, і, ймовірно, з онкологічним захворюванням він житиме надалі.

Нагадаємо, у колишнього президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку передміхурової залози з метастазами в кістки. Діагноз виявили після появи проблем із сечовипусканням, коли лікарі знайшли невеликий вузлик у простаті. Рак має 9 балів за шкалою Глісона, що свідчить про високий ступінь злоякісності

У вересні 2025 року у Джо Байдена видалили рак шкіри за допомогою операції методом Моса. Метод передбачає пошарове видалення ураженої шкіри з перевіркою кожного шару на наявність ракових клітин. Процедура стала публічною після появи фото Байдена з помітним шрамом на лобі. Раніше Байден уже лікував немеланомний рак шкіри, а у 2023 році йому видаляли злоякісну пухлину в ділянці грудей.