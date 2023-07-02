Болезнь или блеф: Гудков предположил, что на самом деле со здоровьем Кадырова
Распространяется информация о болезни самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова. На самом деле террорист мог притвориться больным, чтобы избежать допросов, почему его батальон не защищал кремлевского диктатора Владимира Путина.
Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, Кадыров хочет исчезнуть из публичного пространства, чтобы не позориться.
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Кадыров не защищал Путина
По словам Гудкова, батальон Кадырова не сделал ничего, чтобы защитить Путина. Чтобы избежать ответственности, самопровозглашенный лидер Чечни мог распространить слухи о якобы смертельной болезни.
Кадыров показал, что не готов защищать Путина. Он будет ждать, кто победит. Чтобы избежать разборок, он мог притвориться больным и распространить слухи, что он при смерти. Затем он скажет, что поборол болезнь. Он исчез из виду, чтобы не позориться и избежать допросов,
– считает оппозиционер.
Гудков о болезни Кадырова: смотрите видео
Что известно о болезни Кадырова
- Приверженец независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов не сомневается в том, что "Дон-Дон" скоро умрет. У Кадырова вроде бы серьезные проблемы с почками, он почти не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает. Не исключено, что это его последние дни.
- Как пишут СМИ, недавно президент России Владимир Путин посещал Дагестан и тогда отдал распоряжение об организации медицинской помощи для Кадырова. Однако подтверждений этому пока нет.
- Кадыров не был на селекторном совещании, организованном российским диктатором, однако на нем были все другие главы Северо-Кавказских республик. Кроме того, Рамзан Кадыров не записывал поздравления с праздником Ид аль-Адха, что также известно как Курбан-байрам. Это один из двух самых главных мусульманских праздников.
- Абдурахманов добавил, что, вероятно, Кадыров прямо сейчас находится на лечении в Центральной клинической больнице Управления делами президента России.
- Сын самопровозглашенного лидера Чечни Адам Кадыров в инстаграме опубликовал фото с отцом и попросил высшие силы его беречь.
- Следует заметить, что в немецком издании Bild еще в марте утверждали, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому он даже 21 февраля пропустил послание Путина к Федеральному собранию.