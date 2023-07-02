Болезнь или блеф: Гудков предположил, что на самом деле со здоровьем Кадырова

Распространяется информация о болезни самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова. На самом деле террорист мог притвориться больным, чтобы избежать допросов, почему его батальон не защищал кремлевского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, Кадыров хочет исчезнуть из публичного пространства, чтобы не позориться.

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Кадыров не защищал Путина

По словам Гудкова, батальон Кадырова не сделал ничего, чтобы защитить Путина. Чтобы избежать ответственности, самопровозглашенный лидер Чечни мог распространить слухи о якобы смертельной болезни.

Кадыров показал, что не готов защищать Путина. Он будет ждать, кто победит. Чтобы избежать разборок, он мог притвориться больным и распространить слухи, что он при смерти. Затем он скажет, что поборол болезнь. Он исчез из виду, чтобы не позориться и избежать допросов,

– считает оппозиционер.

Гудков о болезни Кадырова: смотрите видео

Что известно о болезни Кадырова