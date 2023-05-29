"Лукашенку недолго осталось жить, ситуация хуже чем у Путина": какая причина его болезни

В последнее время здоровье самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вызывает немало вопросов. Так, 25 мая после поездки в Россию появилась информация, что диктатора госпитализировали, однако белорусские активисты эту информацию пока не подтверждали.

Лукашенко действительно серьезно болен, как бы он ни пытался показать обратное, жить ему осталось, видимо, немного. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных.

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Пьяных убежден, что основная причина болезни белорусского фюрера – нервы.

Его ситуация хуже, чем у Путина. Путин хотя бы хозяин власти в своей стране, хоть там она и шатается, а Лукашенко ноль без палочки в своей стране. У него власти нет, вся власть в Беларуси принадлежит Путину,

– прокомментировал оппозиционер.

Отравление Лукашенко не выгодно Кремлю

Поездка Лукашенко в скверном здоровье до Москвы доказывает, что он полностью в кармане Путина и действует по его команде, сам бы он в таком состоянии не уехал, заявил Пьяных.

Он убежден, что теория с отравлением белорусского диктатора неправдива. Путину категорически невыгодны ни смерть, ни удар по здоровью Лукашенко.

За последний год бункерный лишился связи со многими партнерами, его покинули страны центральной Азии. И потому сейчас ему как островок стабильности нужен хотя бы Лукашенко.

Если сейчас что-нибудь произойдет с Лукашенко, то всеми это должно восприниматься как сигнал от Бога о том, что Путин следующий,

– добавил журналист.

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