Ищут альтернативу: чеченский политик рассказал, что есть со здоровьем Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров имеет проблемы со здоровьем. Однако состояние больного человека еще не дает основания быть уверенным, что он скоро умрет.

Такое мнение 24 Каналу высказал вице-премьер правительства ЧРИ, чеченский политик Руслан Кутепов, заметив, что громкие заявления о вероятно скорой смерти Кадырова являются преувеличением. Нужно обращать внимание на желание Кремля и понимать, почему и какую замену ищут главе Чечни.

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Здоровье Кадырова

По словам Кутаева, Кадыров находится в состоянии больного человека, однако это ничего не говорит. Скоро могут объявить о том, что он умер, но вероятно, что он может прожить десятки лет. Сегодня мы можем видеть, что от едва ходит, а завтра он уже будет заниматься в спортзале.

Почему так настойчиво объявляют о том, что якобы Кадыров умрет завтра, послезавтра? Это я не понимаю,

– отметил вице-премьер правительства ЧРИ.

Нужно учитывать желание Кремля

Состояние Кадырова, по словам Кутаева, нужно судить не по внешнему виду. Кремль "раскручивает" его детей. Хотя они являются несовершеннолетними, их привлекают в различные политические проекты, бизнес и силовые структуры.

Это ненормально. Настолько очевидно, что это дети, которые должны учиться в школе. Если бы была воля Кадырова, он бы не втягивал детей в политические распри,

– отметил вице-премьер правительства ЧРИ.

Такие действия Кремля, по его мнению, означают, что здоровье Кадырова вызывает беспокойство и нужно искать альтернативу управления Чеченской Республикой. Если этого не произойдет, для Кремля наступит худший сценарий, когда Чечня выйдет из покорности и бунт перейдет в другие регионы северного Кавказа.

Станет ли сын преемником Кадырова

Существует много версий о том, что преемником Кадырова станет его 16-летний сын Адам Кадыров, который является начальником отдела безопасности своего отца, получил звание "героя Чечни". Уже 28 апреля Кадыров назначил сына куратором Российского университета спецназа.

Кутаев рассказал, что нет никаких законных оснований получения сыном власти, разве это будет получение власти по монархической системе. Однако для Кадырова важно, чтобы управление Чечней взял на себя кто-то из его семьи.

Именно поэтому детей воспитывают для того, чтобы, когда придет время, они заменили отца,

– подчеркнул вице-премьер правительства ЧРИ.

Кто еще может заменить Кадырова

По словам Кутепова, если в ближайшие дни Кадырову не станет лучше, несовершеннолетний сын не сможет перенять власть. Главой Чечни станет дядя Кадырова, родной брат его отца, Магомед Кадыров.

"Этот человек достаточно молодой, ему 60 лет, для политики это небольшой возраст", – добавил вице-премьер правительства ЧРИ.

Однако есть важный нюанс – для Кадырова важно не сохранение власти, а большой империи и ресурсов. Те деньги, которые он заработал на крови, горе собственного народа, он не отдаст даже самым близким людям и соратникам.

Единственный человек, которому он передаст свое богатство может быть только членом семьи. Я не видел, чтобы у Магомеда и Рамзана были теплые отношения,

– подчеркнул Кутепов.

Также он добавил, что дядя Кадырова начал появляться возле него чаще после объявления о его состоянии здоровья, вероятно, чтобы потом взять власть в свои руки.

Третий кандидат

Существует также еще один кандидат на власть в Чечне – командир спецподразделения Чечин "Ахмат" Апти Аудинов. Однако у него нет силы и мощности для того, чтобы заменить Кадырова. В Чечне существуют другие, очень сильные кланы, которые этого не допустят.

Я уверен, что этого назначения не будет,

– прокомментировал вице-премьер правительства ЧРИ.

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