Боюсь, до трибунала не доживут, – лидер Ичкерии о болезнях Кадырова и Путина
В инфопространстве все чаще обсуждают, что самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров имеет серьезные проблемы со здоровьем, как и российский диктатор Владимир Путин. Эту информацию подтверждают и в правительстве Чеченской республики Ичкерия.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Он отметил, что боится, чтобы с этими людьми что-то не случилось раньше.
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"Нам нужно помолиться за их здоровье, чтобы эти люди не умерли раньше времени, не успев предстать перед международным трибуналом", – заявил он.
Ахмед Закаев считает, что "лучших" руководителей антиимперской и антироссийской идеологии, чем Путин и Кадыров, в мире не будет.
Лучше, чем они делают, убеждают мир в том, что вот это государственное образование должно перестать существовать, других кандидатов нет,
– заявил председатель правительства Чеченской республики Ичкерия.
Поэтому, убежден Закаев, нужно думать об их безопасности.
Что со здоровьем Путина и Кадырова: смотрите видео
Останавливаться нельзя
"Если вдруг завтра не станет Путина и Кадырова, мы не должны останавливаться и отказываться от нашей главной задачи – чтобы эта империя зла перестала существовать", – сказал он.
Глава правительства Чеченской республики Ичкерия уверен, что на это ничего не должно влиять – ни их жизнь, ни их смерть.
"Поэтому мы должны двигаться вперед. Они стали более опасны, чем когда-либо, ведь действительно тяжело больны", –подытожил Ахмед Закаев.
Что известно о здоровье Кадырова и Путина: последние новости
- По данным Bild, самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров тяжело болеет. Вероятно, у него серьезные проблемы с почками.
- Рамзану Кадырову на встрече с российским диктатором дали отчет огромным шрифтом. В сети предполагают, что у самопровозглашенного лидера Чечни, вероятно, проблемы с головой или мозгом.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что на трудоспособность Владимира Путина влияет онкология.